С устроившего стрельбу в Казани Галявиева хотят взыскать 1,4 млн рублей

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Прокуратура Татарстана требует взыскать с Ильназа Галявиева 1,4 млн рублей ущерба в пользу школы, в которой он устроил стрельбу в 2021 году, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства республики. Сейчас осужденный отбывает наказание в виде пожизненного лишения свободы в ИК-6 «Черный дельфин».

Прокуратура Татарстана просит суд взыскать с Ильназа Галявиева в пользу муниципального образования Казани ущерб, причиненный гимназии № 175, в размере 1,4 млн рублей, — говорится в сообщении.

Массовое убийство произошло 11 мая 2021 года, 19-летний на тот момент Галявиев устроил взрыв и стрельбу в гимназии № 175. В результате преступления погибли семь школьников и две учительницы, 139 человек получили тяжелые ранения, всего пострадавшими по делу признали более 600 человек.

Верховный суд Татарстана назначил Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима, а также штраф в размере 200 тысяч рублей. Кроме того, суд частично удовлетворил требования потерпевших о компенсации морального ущерба в размере 22 млн рублей.

7 августа четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде оставил без изменения приговор Верховного суда Татарстана о пожизненном заключении для Ильназа Галявиева. Таким образом, апелляционные жалобы были оставлены без удовлетворения