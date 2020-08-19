С октября туристы получат кешбэк за отдых в Крыму

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Кешбэк за отдых в 62 отелях и санаториях Крыма можно будет получить с октября. Об этом сообщила пресс-служба Минкурортов республики.

Получить кешбэк за отдых в отелях можно будет в течение пяти дней с момента покупки путёвки, которую можно будет купить с 21 по 28 августа. При этом отдыхать с выгодой разрешается не только в пансионатах Южного берега Крыма, но и в сакских грязелечебницах и санаториях Евпатории, сообщает «МК в Крыму».

Отмечается, что к продаже доступны предложения от четырёх ночей стоимостью от 25 тысяч рублей. При этом за их покупку туристы смогут получить назад сразу 20% (5 тысяч рублей). Кешбэк при покупке тура стоимостью от 50 тыс. до 70 тыс. туристам составит уже 10 тысяч рублей, а за тур от 75 тысяч рублей можно будет вернуть 15 тысяч рублей. Покупки можно осуществлять с помощью карт платёжной системы «МИР».

Как писал NEWS.ru, о новой программе объявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, на выплату компенсаций бюджет выделяет 15 млрд рублей. Власти считают, что это приведёт к росту поездок по стране и поможет поддержать испытывающую из-за пандемии коронавируса трудности туротрасль. Программа возврата средств будет распространяться как на организованные туры и круизы, так и на отдельное проживание в отеле для тех, кто путешествует самостоятельно.