С-350 новым способом сбил самолеты ВСУ: чем ЗРК «Витязь» лучше Patriot С-350 «Витязь» смог уничтожить самолеты противника без участия оператора. Рассказываем о преимуществах этого ЗРК

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зенитно-ракетная система (ЗРС) С-350 «Витязь»

РИА Новости 24 мая, ссылаясь на источник, сообщило об успешном уничтожении украинских самолетов российским зенитно-ракетным комплексом (ЗРК) С-350 «Витязь» в зоне СВО без участия оператора. Собеседник издания добавил, что автоматический режим работы ЗРК впервые опробовали именно в ходе специальной военной операции. Как «Витязь» сбил цели, чем хорош С-350 и есть ли аналоги у НАТО — в материале NEWS.ru.

Какие цели, как и где сбил С-350 «Витязь»

По данным РИА Новости, С-350 обнаружил, сопроводил и поразил украинские самолеты. Источник агентства отметил, что операторы только контролировали работу ЗРК.

«Зенитный ракетный комплекс „Витязь“ в зоне СВО впервые в мире в боевых условиях выполнил полностью автоматические, без участия оператора, обнаружение, сопровождение и поражение украинских воздушных целей. Ракетами системы были сбиты несколько боевых самолетов и беспилотников Украины», — говорится в публикации РИА Новости.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Пусковая установка зенитной ракетной системы С-350 «ВИТЯЗЬ»

Агентство отметило, что «оператор просто не вмешивался в работу комплекса, таким образом подтверждая выбранный автоматом алгоритм работы».

По данным РИА, «Витязь» одновременно работал и в активном, и в пассивном режимах радиолокации. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Какие преимущества получил С-350 благодаря авторежиму

Военный обозреватель Алексей Суконкин рассказал NEWS.ru, что такая работа С-350 «Витязь» говорит о приближении «восстания машин».

«Исключается человеческий фактор с точки зрения не физиологической реакции, а управления — не тратится время на обнаружение оператором цели и доклады вышестоящим командирам», — считает Суконкин.

В каких условиях С-350 сможет работать без участия человека

В разговоре с NEWS.ru эксперт предположил, что С-350 «Витязь» был размещен в закрытых даже для ВКС РФ секторах, что и помогло ЗРК уничтожить самолеты ВСУ.

«Предположу, что принцип работы С-350 в режиме полного автомата в зоне СВО по самолетам ВСУ такой: есть определенный район, его полностью закрывают для нашей авиации — любой, машины ВКС РФ в небе над данной местностью не появляются вообще, а любые летательные аппараты уничтожаются сразу», — рассказал Суконкин.

Эксперт подчеркнул, что, несмотря на существование системы опознавания «свой — чужой», российские ВКС все равно не станут заходить в район работы С-350 в автоматическом режиме.

Превосходит ли С-350 американский ЗРК Patriot

По мнению Суконкина, С-350 «Витязь» в три раза превосходит американский ЗРК Patriot по количеству ракет — 12 на пусковую установку (ПУ) против четырех соответственно. Собеседник не исключил, что аналогов ЗРК С-350 на Западе не существует. По его словам, «Витязь» — «нечто среднее между «Буком» и С-400.

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press ЗРК MIM-104 Patriot

«Предположу, что у С-350 12 ракет, а у американского Patriot одна пусковая установка несет четыре ракеты. Одна батарея С-350 — примерно четыре ПУ, то есть 48 снарядов. Весомый залп, справится с массированным ракетным ударом ВСУ в конкретном районе. Именно из-за большого боекомплекта. Как ни странно, с развитием средств обнаружения, сопровождения, целеуказания и целенаведения количественный фактор никуда не ушел», — отметил Суконкин.

Чем еще выделяется ЗРК С-350 «Витязь»

Суконкин предположил, что ракеты у С-350 «Витязь» находятся в транспортно-пусковых контейнерах. Благодаря этому время замены боекомплекта значительно сокращается.

«К „Буку“ должна подойти транспортно-заряжающая машина, ракету нужно взять, переместить с ТЗМ на боевую машину и так далее. На С-350, скорее всего, просто возьмут и поставят ТПК, экономя время», — добавил Суконкин.

Чем, кроме С-350, Россия сможет отразить массированный удар ВСУ

По словам эксперта, ПВО РФ сможет отразить массированный ракетный удар ВСУ по определенному району сразу несколькими зенитно-ракетными комплексами и самоходками: «Стрела-10» и БАЗ-5937 «Оса», «Шилка», «Тунгуска», «Тор», «Панцирь-С», «Бук», С-350 «Витязь», С-300, С-400, а также корабельные аналоги сухопутных ЗРК — «Кортики», «Палаши», АК-630.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru СПУ зенитно-ракетные системы (ЗРС) С-300

Он отметил, что российские сверхзвуковые истребители советской разработки МиГ-31 также способны перехватывать крылатые ракеты.

Что ждет российскую ПВО в будущем

По мнению Суконкина, в будущем создадут единую информационную систему для всех средств разведки, чтобы «при поражении батарейной командной машины пусковая установка все равно смогла уничтожить обнаруженные цели, взаимодействуя со сторонними комплексами — пролетающим в данном районе БПЛА, самолетом или другим ЗРК».

Обозреватель отметил, что Россия уделила большое внимание развитию сухопутных ЗРК, а США и НАТО, наоборот, «пошли по воздушному пути».

«В любом случае, количественно бессмысленно сравнивать наземную ПВО РФ и НАТО, наземному компоненту придается у нас огромное значение», — отметил Суконкин.

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