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С 1 июля в России ужесточат правила техосмотра авто с пробегом

06:02, 26 июня 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правила техосмотра подержанных машин, привезённых из-за границы, ужесточат с 1 июля 2021 года, сообщило агентство ПРАЙМ. Владельцам таких машин придётся обращаться в испытательные лаборатории, если в конструкции машины были внесены какие-то изменения, хотя раньше было достаточно предоставить фото после удалённой процедуры проверки.

Генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль объяснил агентству, что 20% автомобилей, привезённых в РФ из Китая и Японии, либо были в серьёзном ДТП, либо были утоплены. Он уверен, что доля некачественных и иногда небезопасных машин растёт и тенденция продолжится из-за сокращения доходов россиян, которые не могут себе позволить новые машины. Сейчас эта доля — около 30%.

Соответственно, чем строже контроль, тем лучше будет складываться ситуация на дорогах, — отметил Мигаль.

Он подчеркнул, что каждое пятое ДТП в РФ вызвано неисправностью автомобиля. Впрочем, другой эксперт Егор Васильев не совсем согласен с коллегой. Он уверен, что больше внимания стоит уделять культуре вождения и состоянию дорожной инфраструктуры.

Ранее автомобилистов предупредили о неожиданных штрафах за городом. Водителя могут наказать за отсутствие аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки, светоотражающего жилета, знака «крупногабаритный груз». Также причиной для санкций может послужить нарушение правил перевозки детей.

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