РЖД обеспечат продажу масок и перчаток во всех поездах дальнего следования

https://static.news.ru/photo/373bb04a-a1c3-11ea-93f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Продажу средств индивидуальной защиты — масок и перчаток во всех поездах дальнего следования РЖД обещают обеспечить до конца следующей недели, сообщили в холдинге.

Отмечается, что компания на данный момент организовала продажу масок и перчаток на железнодорожных вокзалах, станциях и транспортно- пересадочных узлах. Их можно приобрести в пригородных кассах, аптеках, вендинговых аппаратах и магазинах розничной торговли.

При этом, чтобы приобрести средства индивидуальной защиты в поездах дальнего следования, необходимо обратиться к проводнику вагона. Это касается и высокоскоростных поездов, таких, как «Сапсан», сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что Российские железные дороги приняли решение продлить до конца мая режим удалённой работы для сотрудников холдинга, которые могут не присутствовать на рабочем месте. На дистанционном режиме останутся специалисты и руководители, чья работа заключается в работе на компьютере, а также персонал из групп риска — старше 65 лет и имеющий хронические заболевания.