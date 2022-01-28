Рязанский объяснил смысл объединения ПФР и Фонда социального страхования

Объединение Пенсионного фонда (ПФР) и Фонда социального страхования приведёт к уменьшению административных расходов. Это оправданный шаг, поскольку ПФР получит больше социальных функций, заявил председатель президиума Союза пенсионеров России Валерий Рязанский в разговоре с NEWS.ru.

Это приведёт к уменьшению административных расходов, в этом есть смысл. Пенсионный фонд является достаточно глобальной системой, к которой не составит проблему добавить ещё одну функцию. У него становится всё больше функций социального фонда, поэтому такое объединение оправдано. Расходов будет меньше, я думаю, что освободят, какие-то административные помещения. В этом смысле управленческое позитивное значение [должно быть], — сказал Рязанский.

Он добавил, что Пенсионный фонд играет роль своеобразного социального казначейства, к нему добавится ещё одна функция.

Я думаю, что это оправданный шаг и имеет смысл его делать, — сообщил председатель президиума Союза пенсионеров России.

Он напомнил, что российская пенсионная система научилась выполнять большой объём нетипичных функций, например выплату различных детских пособий и маткапитала, а также многое другое. Рязанский отметил, что для Пенсионного фонда такое объединение не составит большой проблемы.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что правительство намерено к 2023 году объединить Пенсионный фонд и Фонд социального страхования в Социальный фонд. Новая структура будет иметь статус «внебюджетного фонда». Координировать его работу будет Минтруд, новая структура получит наблюдательный совет. Законопроект по этой реформе планируется внести на рассмотрение Госдумы в весеннюю сессию.