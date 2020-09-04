РПЦ предостерегла власти от тотального контроля над людьми

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Председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в эфире телеканала «Россия 24» заявил от лица РПЦ, что власти не стоит пытаться установить контроль над частной жизнью людей при помощи электронных средств.

Священнослужитель выразил надежду на то, что голос церкви в этом вопросе будет услышан. Как отметил Иларион, предостережение касается попыток контролировать частную жизнь людей и их мыслительный процесс. В частности, митрополит упомянул о чипировании или вживлении в мозг (или в другие органы) тех или иных предметов.

Иларион подчеркнул, что к мерам, которые принимаются государством и силовиками в целях безопасности, стоит относиться с пониманием.

Если говорить о системе слежения, которая сейчас устанавливается в метро, в супермаркетах, в торговых центрах, то это та необходимая мера, которая позволяет предотвратить теракты, которая позволяет выследить террористов. Я думаю, что к таким мерам нужно относиться с полным пониманием, — цитирует священнослужителя ТАСС.

Как ранее передавал NEWS.ru, глава синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировалвопрос захоронения советского лидера Владимира Ленина. По его словам, рано или поздно это произойдёт.