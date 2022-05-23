РПЦ ответила на предложение Шойгу о канонизации Суворова

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Председатель Синодальной комиссии по канонизации святых Московского патриархата игумен Валаамского монастыря епископ Троицкий Панкратий заявил, что Русская православная церковь (РПЦ) рассматривает предложение ряда общественных организаций, а также министра обороны РФ Сергея Шойгу о возможности причисления к лику святых полководца Александра Суворова. Он добавил, что РПЦ соберёт материалы о жизни полководца и информацию о «тех чудесах, которые совершались», пишет ТАСС.

Мы будем собирать материалы. Когда у нас будет достаточно много материала, мы уже вернёмся к этому вопросу основательно, — поделился епископ.

Он отметил, что личность великого полководца привлекает к себе внимание многих людей. По его словам, вопрос о причислении к лику святых неоднократно ставился разными общественными организациями, а также отдельными деятелями.

Русская православная церковь поддерживает инициативу Минпросвещения РФ закрепить в новых правилах орфографии написание слова «Бог» с большой буквы, ранее заявил NEWS.ru источник в РПЦ. Он подчеркнул, что слово «Бог» с маленькой буквы распорядилась писать «атеистическая советская власть, пытаясь демонстрировать свою безбожную природу». Собеседник добавил, что идея ведомства «полностью соответствует современному отношению российского обществе к вере в Бога — большинство людей являются верующими».