Росздравнадзор предупредил о задержках в доставке лекарств в аптеки

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Росздравнадзор предупредил о временных задержках в доставке лекарств в аптеки из-за высокого спроса и логистических проблем. В ведомстве уточнили, что дистрибьюторы принимают меры по изменению логистических путей и оперативной доставке препаратов.

В связи с повышенным спросом на отдельные лекарственные средства в настоящее время могут происходить временные задержки в доставке необходимого количества препаратов в аптеки, связанные с логистическими проблемами поставщиков и производителей, — сказано в сообщении на сайте Росздравнадзора.

Также отмечается, что недобросовестные организации предлагают гражданам внести предоплату за доставку лекарств без каких-либо гарантий. Предоплата может составлять от 50% до 100% стоимости лекарства. Росздравнадзор предупреждает, что приобретенные через перекупщиков препараты могут оказаться недоброкачественными и фальсифицированными.

Ранее сообщалось, что на фоне перебоев с антибиотиками в РФ в соцсетях действуют злоумышленники, которые реализуют лекарства от имени существующих аптечных сетей. Юридически онлайн-торговля лекарствами разрешена только лицензированным фармацевтическим организациям, а серые структуры порой работают на грани мошенничества, однако доказать это довольно сложно. В МВД констатируют рост преступлений в фармотрасли, связывая это с последствиями пандемии.