Серая дистанция: как действуют сети нелегальной продажи лекарств Несмотря на блокировки соответствующих сайтов, россиянам продолжают незаконно продавать дефицитные препараты через соцсети

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На фоне перебоев с антибиотиками в РФ в соцсетях действуют злоумышленники, которые реализуют лекарства от имени существующих аптечных сетей. Юридически онлайн-торговля лекарствами разрешена только лицензированным фармацевтическим организациям, а «серые» структуры порой работают на грани мошенничества, однако доказать это довольно сложно. В МВД констатируют рост преступлений в фармотрасли, связывая это с последствиями пандемии, а в Росздравнадзоре еженедельно выявляют сотни сайтов, занимающихся нелегальными интернет-продажами. О том, как действуют такие схемы, NEWS.ru рассказали в СРО «Ассоциация независимых аптек» (АСНА) и Альянса фармацевтических ассоциаций.

Шире и глубже

Сомнительные предложения запастись лекарственными препаратами сомнительного качества через интернет россиянам поступают уже давно. Очередная их волна стала нарастать в марте 2022 года на фоне введения санкций из-за событий на Украине и опасений относительно «закрытия» страны для иностранных поставщиков и производителей лекарств, возможность которого, однако, эксперты отвергали. Тогда россиянам начали поступать текстовые сообщения и звонки (в том числе якобы от официальных аптечных сетей и даже от имени Минздрава РФ) с предложением купить препараты впрок. Предприятия, реализующие лекарственные препараты, жаловались главе МВД Владимиру Колокольцеву, требуя пресечь подобную торговлю. Проблему признавали в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) — операторе системы маркировки лекарств.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Однако за несколько месяцев ситуация кардинально не изменилась. При этом, как заявила NEWS.ru пресс-секретарь АСНА и Альянса фармацевтических ассоциаций Валентина Пожарская, количество анонимных продавцов только увеличилось.

Продажа любых лекарственных препаратов — как рецептурных, так и безрецептурных — без фармацевтической лицензии законодательно запрещена. Однако подобные объявления в социальных сетях встречаются регулярно. А с момента возникновения ажиотажного спроса в марте и до сегодняшнего дня число таких публикаций и непонятных продавцов увеличилось. Если раньше такие предложения были в основном во «ВКонтакте» и на Avito, то теперь к ним присоединился и Telegram. В группах по поиску лекарств, а пациенты в панике ищут дефицитные позиции, как правило, это дорогие препараты для лечения хронических и редких заболеваний, появились люди, которые предлагают препараты и просят заплатить деньги на «карточку аптеки». Обещают, что товар с маркировкой и всё «абсолютно легально», — констатировала Пожарская.

В качестве подтверждения сказанного она добавила, что «коллеги обнаружили в калининградской сети продавца, который под видом администратора аптеки АСНА продаёт лекарства». В ходе переписки выяснилось, что человек готов отправить за скромные 200 рублей по всей стране любые рецептурные лекарства, будь то антибиотики или иные лекарства.

Он сразу присылает номер карты и ждёт перевод. А люди в панике, когда от вовремя выпитой таблетки зависит их жизнь и здоровье, они готовы, к сожалению, платить. Так что подчеркиваю, что эти продавцы ни каким образом не относятся к аптекам-партнёрам ГК АСНА и тем более к сайту АСНА.РУ, — добавила Пожарская.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как заявила NEWS.ru медицинский юрист Ирина Гриценко, удалённая торговля лекарственными препаратами через интернет на законных основаниях может вестись на специальных сайтах, принадлежащих организациям, имеющим лицензию на осуществление фармацевтической деятельности.

У аптек, которые реализуют тот или иной препарат таким способом, обязательно должна быть лицензия, она должна быть размещена на сайте организации. Реализация через социальные сети для того, кто продаёт, — это осуществление деятельности без лицензии. Лицензия подтверждает, что у организации есть склады, точки реализации продукции, персонал и оборудование, в том числе холодильники, где хранятся препараты, — пояснила Гриценко.

Она добавила, что разрешение на дистанционную розничную торговлю лекарствами выдаётся Росздравнадзором. При этом физическое лицо, «сидя дома, не может без такого разрешения взять и начать продавать препараты, пусть самые замечательные, купленные им в аптеке».

Ирина Гриценко посоветовала потребителям, не желающим стать клиентами мошенников, проверять наличие необходимой информации о лицензии на сайтах, где ведётся онлайн-торговля лекарствами.

Когда привозят препарат, надо требовать в обязательном порядке выдачи чека, потому что только в этом случае можно доказать, что продавцом были совершены какие-либо незаконные действия. Иногда человек жалуется, что ему привезли препарат, ничего не дали. Он оформил заказ на таком-то сайте — заходишь на него, а там нет ничего про наличие обязательного разрешения, просто красивая страничка. Теоретически это мошенничество, но доказать его и вернуть денежные средства без соблюдения определённых требований покупателем невозможно. Также такая деятельность подпадает под ст. 238 УК РФ, предусматривающую наказание за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, — подчеркнула Гриценко.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Она напомнила, что ответственность усиливается, если в результате деятельности мошенников был причинён ущерб здоровью человека и в особенности, если от некачественного препарата наступила смерть. Как заявили NEWS.ru в Росздравнадзоре, «незаконно реализуемые на нелегальных интернет-страницах фармпрепараты чаще всего являются недоброкачественными, фальсифицированными или контрафактными и могут нанести непоправимый вред жизни и здоровью пациента».

Спутник дефицита

О росте нелегального рынка лекарств в РФ могут говорить данные МВД, которое на протяжении 15 лет вместе с полицейскими ведомствами других стран участвует операции «Пангея». Она направлена на международную координацию в противодействии преступлениям, связанным с интернет-торговлей незарегистрированными, фальсифицированными и недоброкачественными лекарствами.

В МВД признали, что на протяжении 2020–2021 годов «очевидна тенденция к увеличению количества преступлений в фармацевтической сфере, обусловленная пандемией COVID-19». Как отмечали в ведомстве летом 2022-го, итогом межведомственного сотрудничества стало заведение 255 уголовных дел по фактам реализации сильнодействующих веществ, а также оформления фиктивных сертификатов о вакцинации от COVID-19. Задержано было 86 человек. Как отмечало медицинское издание Vademecum, по сравнению с подобной операцией от 2017 года объём изъятых веществ и количество причастных к незаконной деятельности сайтов увеличились вдвое, а число возбуждённых уголовных дел возросло в семь раз.

В ходе мониторинга сети Интернет выявлено около восьми тысяч ресурсов, содержащих запрещённую информацию. В частности, сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России в координационный штаб Генерального секретариата Интерпола передана информация о более чем 1500 интернет-сайтов, имеющих регистрацию за рубежом, которые в нарушение действующего российского законодательства предлагают к продаже лекарственные средства, БАДы и медицинские изделия, — говорилось в сообщении МВД.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В свою очередь в пресс-службе Росздравнадзора (эта госструктура контролирует качество, эффективность и безопасность препаратов, реализуемых на легальном фармрынке) проинформировали, что всего в РФ разрешения на дистанционную торговлю лекарствами имеют 503 аптечные организации. При этом еженедельно ведомство выявляет «от 100 до 300 сайтов, незаконно торгующих лекарственными средствами. Чаще всего на таких ресурсах предлагаются незарегистрированные лекарства, дорогостоящие препараты рецептурного отпуска, а также сильнодействующие психотропные средства.

Росздравнадзором совместно с Роскомнадзором на постоянной основе проводится оперативная работа по выявлению и блокировке сайтов, на которых незаконно продаются лекарственные препараты. На сегодняшний день по решениям Росздравнадзора заблокировано Роскомнадзором около 39 тысяч страниц сайтов, — заявили NEWS.ru в надзорном ведомстве.

Очередной рост сомнительных онлайн-предложений достать нужный препарат стал наблюдаться вместе с тем, как в октябре в СМИ появились сообщения о дефиците антибиотика широкого спектра действия «Амоксиклава» и похожих на него по действию препаратов — «Аугментина», «Экоклава» и «Панклава». Представители отрасли сообщали об отсутствии этих препаратов у поставщиков. Происходящее они связывали с возросшим спросом как со стороны мобилизованных, которые скупают препараты для формирования аптечек, так и сезонным ростом.

В ноябре в Минпромторге обещали, что «что в ближайшее время сбои с обеспечением аптечной сети прекратятся». А в Минздраве уверяли, что региональным властям дали указания сформировать запасы лекарственных препаратов, рассчитанные по меньшей мере на четыре месяца. При этом, в Росздравнадзоре отвергали данные о дефиците, заявляя, что препараты на основе амоксициллина имеются в свободной продаже.