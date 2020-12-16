Ростуризму предложили компенсировать россиянам расходы на медстраховки

https://static.news.ru/photo/c7a94cce-4078-11eb-ba4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ростуризму предложили разработать специальные добровольные страховые предложения и тарифы на период пандемии, а также рассмотреть возможность компенсации за счёт госсредств части расходов на медстрахование россиян, которые выезжают за рубеж. Как стало известно NEWS.ru, соответствующее письмо агентству направили эксперты Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ).

Между тем, Ростуризму также предлагается включить расходы на медицинские страховки для загранпоездок в налоговый вычет.

В условиях снижения доходов граждан следует обратить внимание на опыт зарубежных стран. Так, в Объединённых Арабских Эмиратах государство полностью берёт на себя расходы, связанные с медицинским страхованием граждан, выезжающих за пределы страны, — заявил NEWS.ru вице-президент, исполнительный директор ОСИГ Алексей Волков.

В письме специалисты также заявляют о необходимости отказаться от практики, когда россиянину для выезда в любую заграничную страну в обязательном порядке требуется медицинская страховка. Вместо этого Ростуризму предлагают составить список государств, в которых есть соответствующие требования и разместить его на сайтах профильных федеральных и региональных органов власти. Таким образом россияне смогут оплачивать страховку только для тех поездок, где её требует принимающая сторона. Эксперты ОСИГ также считают необходимым создать Фонд взаимного страхования для решения этих и прочих вопросов.

Как ранее писал NEWS.ru, Ростуризм предложил возмещать из бюджетных средств часть стоимости детских путешествий по России. По словам руководителя ведомства Зарины Догузовой, разрабатываемый в настоящее время национальный проект по туризму должен сделать путешествия по стране более доступными. Для этого будут продолжены как существующие меры господдержки, так и ряд новых.