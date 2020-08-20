Ростуризм не исключил повторения программы кешбэка за туры по России

https://static.news.ru/photo/dd418460-e2cd-11ea-a881-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Ростуризм может повторить программу кешбэка за туры по России. Об этом заявила глава ведомства Зарина Догузова.

Да, безусловно, мы не исключаем, что такая программа будет ещё в дальнейшем реализовываться, — сообщила Догузова журналистам «России 24».

Она выразила надежду, что туроператоры не будут поднимать цены на туры по России, участвующие в программе кешбэка.

Ранее о необходимости повторения программы для поддержки внутреннего туризма заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров РФ Майя Ломидзе. Она подчеркнула, что для стимулирования спроса среди туристов эта программа стала очень эффективной.

Премьер-министр Михаил Мишустин выделил на выплату компенсаций туристам 15 млрд рублей. Власти запустили эту программу для стимулирования поездок по стране, чтобы поддержать отечественную туристическую отрасль.

Возврат денежных средств осуществляется за путёвки не дешевле 25 тысяч рублей. Продолжительность отдыха должна быть не менее пяти дней. Возврат может составлять от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от стоимости. В рамках программы можно приобрести, как пакетные туры, так и проживание отдельно. Тур должен быть оплачен картой «Мир». Список путешествий можно выбрать на сайте мирпутешествий.рф с 21 августа. Поездку нужно оплатить до 28 августа.

NEWS.ru писал, что с октября туристы получат кешбэк за отдых в Крыму.