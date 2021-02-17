Россиянки назвали желаемую зарплату мужчин

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Мужчина должен зарабатывать в среднем 80-150 тысяч рублей в месяц. Так считает 45% россиянок. По их мнению, этих денег должно хватить для содержания семьи.

Сами мужчины (48%) тоже считают, что должны зарабатывать в этом деапазоне. Результаты соответствующего опроса привёл ТАСС.

Людей, которые готовы мириться с меньшим уровнем заработка, уже меньше — 30% женщин и 24% мужчин. Они рады зарплате от 40 до 80 тысяч.

На заработок мужчины в 150-300 тысяч уже рассчитывают 16% женщин, и только 6% хотят, чтобы супруг приносил в семью до полумиллиона рублей в месяц.

Большая часть россиянок (56%) призналась, что считает кормильцем в семье мужчину, поэтому именно он должен зарабатывать больше. Среди мужчин такого мнения придерживает 42% респондентов.

Главными качествами, которыми должен обладать мужчина, женщины считают верность и порядочность (25%), затем надежность и ответственность (22%), а на третье место ум и знания (11%).

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