Россиянкам дали совет, как эмоционально пережить удаление груди Психолог Баулина призвала женщин не стесняться говорить о перенесённом удалении груди

Фото: Dmitriy Puzyrev/Global Look Press

Удаление груди — мастэктомия — кроме физических последствий несёт в себе «огромную психологическую нагрузку», шокированная женщина «не понимает, как жить дальше и чего ожидать», заявила NEWS.ru психолог Елена Баулина. Эксперт призвала россиянок в таких случаях не стесняться и открыто попросить поддержки у близких родственников и друзей.

Мы эмоционально проваливаемся в гнев, торг, депрессию, размышление. На этой стадии нужно дать себе время погоревать. Можно плакать, жалеть себя, просить помощи и поддержки у близких. Попросите родных быть мягче с вами, расскажите им, как вам сейчас непросто. Объясните мужу или партнёру, что вы сейчас переживаете, расскажите, как ему вести себя с вами, как вы хотите, чтобы он относился к вам. Поделитесь своими страхами, потребностями, желаниями. Иногда просто выговориться близкому человеку даёт большое облегчение, — подчеркнула Баулина.

Она также посоветовала записаться в психологические группы для женщин, переживших мастэктомию. Психолог добавила, что «понять, что ты не одна, и есть люди, прошедшие через это и живущие дальше — очень позитивный опыт».

И самое важное, что нужно помнить: позитивный настрой — это главный ключ к выздоровлению. После горевания нужно постепенно возвращаться в привычное рутинное русло. Заняться какими-то бытовыми несложными делами, пытаться занять своё время. Смещать фокус в сторону новых планов и дальнейшей чудесной жизни! — подытожила Баулина.

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