Россиянин вживил в мозг электроды для управления снами

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Россиянин самостоятельно провел себе операцию по вживлению в мозг электродов для управления сновидениями. Об эксперименте Михаил Радуга рассказал на своем сайте, предупредив, что повторение такого опыта опасно для жизни.

Мужчина уточнил, что операция была проведена 17 мая и длилась четыре часа. Он отметил, что чудом выжил, поскольку нехватка реального опыта в хирургии привела к большой кровопотере и другим сложностям.

Я несколько раз был на грани смерти. Пять недель на сильных антибиотиках. <...> Формальная инвалидность и последствия на всю жизнь. На все это я шел осознанно и потому счастлив, — написал он.

Он пояснил, что в ходе эксперимента удалось выявить влияние электростимуляции коры головного мозга на сюжеты сновидений. При этом стимуляция к пробуждению не приводила.

Радуга отметил, что уже давно интересуется данной проблемой. Он достаточно долго изучал видео о работе нейрохирургов, потом экспериментировал на овцах и только после этого решился провести опыт на себе.

Эксперимент россиянина раскритиковал нейрохирург Алекс Грин из Оксфордского университета, сообщает Daily Mail. Он подчеркнул, что подобные операции должны проводиться только квалифицированными специалистами. По его словам, Радуга рисковал получить инсульт или умереть в ходе вживления электродов. Кроме того, не исключено, что в будущем у него разовьется эпилепсия.

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