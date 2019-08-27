https://static.news.ru/photo/335e99d0-c8cd-11e9-ab9d-fa163e074e61_660.jpg Александр Муромский Фото: Шарифулин Валерий/РИА Новости

Российский силач Александр Муромский попал в «Книгу рекордов Гиннесса», скрутив шестиметровую арматуру за 25 секунд. Стать рекордсменом его побудило чувство ответственности за молодое поколение страны.

Будучи отцом четверых детей, Муромский считает необходимым воспитывать не только в них, но и в юных россиянах вообще, приверженность здоровому образу жизни. Попадание в книгу рекордов помогло ему донести свои мысли на эту тему до широкой аудитории.

Понимая чувство ответственности за молодое поколение, я стал приходить на телевидение и просить возможность высказаться. К сожалению, тех регалий, которые были на тот момент, было недостаточно. И я принял решение стать рекордсменом Гиннесса, — сказал Муромский « ПолитЭксперту ».

Первый мировой рекорд, зафиксированный в книге Гиннесса, был установлен Муромским в 2008 году. С тех пор на счету силача 11 мировых достижений.

Ранее News.ru писал, что восьмилетний житель Советска Владислав Черепанов установил новый мировой рекорд по жиму штанги лёжа. За 25 минут он поднял 10-килограммовую штангу 701 раз. Юный рекордсмен учится в школе-интернате для детей с ограниченными возможностями здоровья и перемещается в инвалидной коляске.