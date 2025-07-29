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29 июля 2025 в 14:38

Россияне жалуются на массовый сбой в приложении крупного банка

Downdetector сообщил о массовом сбое в работе Т-Банка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сервис Downdetector зафиксировал массовые проблемы в работе Т-Банка. За последние 15 минут россияне пожаловались на трудности в использовании его сервисов 77 раз.

Отмечается, что больше всего обращений поступило из Санкт-Петербурга (11%). Кроме того, неполадки в работе приложения зафиксированы в Нижегородской (5%), Московской (5%) и Ленинградской (5%) областях, а также в Москве (7%).

Ранее сбой произошел в работе аптек сети «Неофарм». С 29 июля они не работают по техническим причинам, следует из сообщения компании, всплывающем при попытке сделать онлайн-заказ. Доступ к программе лояльности также временно отключен. Предварительно, сбой произошел из-за атаки на серверы.

Также сообщалось, что часть аптек сети «Столички» 29 июля не работает по техническим причинам. О проблемах рассказали жители Москвы и Санкт-Петербурга. В пресс-службе сети подтвердили трудности в работе, однако не уточнили сроки восстановления продаж в аптеках.

Кроме того, 24 июля пользователи столкнулись со сбоями в работе Альфа-Банка. Клиенты пожаловались на проблемы как с сайтом, так и мобильным приложением. Другие сообщили, что заметили сбой в работе сервиса и отсутствие оповещений.

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