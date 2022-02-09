Россияне занизили рейтинги ресторанов за просьбу предоставить QR-код

Посетители ресторанов в Санкт-Петербурге массово занижают рейтинги заведений из-за законных требований сотрудников предприятий предоставить QR-код, рассказал Евгений Костылев, основатель «Лаборатории Геомаркетинга», агентства по продвижению брендов в геолокационных сервисах. Он считает, что устаревшая версия правил об отзывах не предполагала такого развития событий, пишет АБН.

В последнее время мы всё чаще встречаем отзывы недовольных людей, которые не смогли воспользоваться услугами заведения из-за отсутствия у них QR-кодов или документов. Должны ли заведения расплачиваться своим рейтингом за соблюдение законов? Мы связались с поддержкой «Яндекса» и спросили их мнение о таких отзывах, — заявил Костылев.

В техподдержке признали, что правила публикации не учитывают особенности, связанные с введением системы QR-кодов. Там заявили, что отзыв пока не могут удалить, однако эта проблема, возможно, будет решена в будущем.

Ранее глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал Роспотребнадзор дать рекомендации по полной отмене QR-кодов в регионах. По его словам, эта мера является бессмысленной и вредной, особенно на фоне недавней отмены ряда антиковидных ограничений.