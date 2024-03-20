Россияне высказались за наказание жертв телефонных мошенников Половина россиян выступают за наказание жертв мошенников за правонарушения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Половина жителей России считает, что жертвы телефонных мошенников должны быть наказаны за совершенные ими правонарушения, показал опрос NEWS.ru. По их мнению, доверчивость не освобождает от ответственности.

При этом 37% опрошенных считают, что наказание для таких граждан все-таки следует смягчить. Полностью за освобождение обманутых граждан от каких-либо последствий выступило 13% респондентов. Всего в опросе приняли участие порядка 4100 человек.

А тех, у кого голоса в голове, а не в телефоне, тоже от ответственности освобождать? — задался вопросом участник опроса.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске злоумышленник запустил фейерверк в отделении Сбербанка. В это время в офисе находились несколько посетителей, но они не разглядели хулигана. Позже в пресс-службе Сбера сообщили NEWS.ru, что мужчину задержали, там уточнили, что он действовал по указке телефонных мошенников.

В банке подчеркнули, что подобные нападения никогда не остаются безнаказанными. Как правило, злоумышленники задерживаются либо на месте совершения преступления, либо по горячим следам.

Также Telegram-канал Baza сообщил, что жительница города Кирова подожгла здание местного правительства, поверив мошенникам. По его информации, злоумышленники похитили у нее четыре миллиона рублей и обещали вернуть, если она выполнит их требования.