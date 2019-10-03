https://static.news.ru/photo/61ecfa08-e678-11e9-a6c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Аналитики портала «Работа.ру» опросили 3,5 тысячи работающих россиян и пришли к выводу, что почти половину из них (49%) в коллегах раздражают лицемерие и обман, а также когда в коллективе сплетничают (42%).

40% респондентов не переносят на работе хвастовство, конфликтность и невоспитанность коллег, безответственность и непрофессионализм сослуживцев выводят из себя более трети опрошенных. Среди раздражающих факторов многие назвали нездоровое любопытство (29%), несдержанность (26%), лень (18%) и непунктуальность (16%). Близкие отношения с начальством раздражают каждого десятого сотрудника. И только 3% респондентов ответили, что их ничего не раздражает в коллегах.

Как писал News.ru, среднестатистическому россиянину необходимо более 160 тысяч рублей в месяц, чтобы быть счастливым. Мужчинам для счастья нужно почти на треть больше денег, чем женщинам, — 181 и 138 тысячи соответственно. Молодёжи до 24 лет, чтобы чувствовать себя счастливыми, достаточно 118 тысяч рублей в месяц, гражданам в возрасте от 25 до 34 лет необходимо 159 тысяч рублей, от 45 лет и старше — 171 тысячу рублей.