Россияне поддержали идею о сокращении рабочего дня осенью и зимой

Более половины россиян высказались за сокращение восьмичасового рабочего дня на один час осенью и зимой. Не против такого режима работы оказались 56% жителей страны, сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.
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При этом заявили о том, что за семь часов успеют выполнить привычный объём работы 67% опрошенных россиян, и только 10% усомнились, что им на это хватит времени.
Критически отнеслись к переходу на семичасовой рабочий день работодатели. Лишь в 4% компаний допустили переход на укороченный рабочий день осенью и зимой.
Ранее стало известно, что член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Алёхин оценил предложение депутата ГД от «Единой России» Виталия Милонова сократить рабочий день на один час в зимнее время (с 15 ноября по 28 февраля) «за счёт включения времени езды до рабочего места». Собеседник подчеркнул, что отрицательно относится к подобной идее, а также посоветовал искать работу рядом с домом.