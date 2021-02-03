Россияне отказались от яиц в пользу картошки

https://static.news.ru/photo/227acb4a-7c36-11e9-99ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Creative Touch Imaging Ltd/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Аналитики рассказали о продуктовых предпочтениях россиян в январе 2021 года. Чаще всего граждане в прошлом месяце покупали картофель и макаронные изделия, а вот от яиц отказываются всё больше покупателей.

Средний чек на картошку составил 47,5 рубля, увеличившись на 10,5% к декабрю-2020, сообщили аналитики «Платформы ОФД» РИА Новостям.

По макаронам этот показатель составил 49,5 рубля (+1%), по яйцам — 115 рублей (-4%).

Министерство сельского хозяйства России в январе рекомендовало региональным властям провести с производителями переговоры о сдерживании цен на эти продукты из-за их подорожания.

Как ранее писал NEWS.ru, глава Минпромторга Денис Мантуров высказался о фиксации цен на ряд продуктов. По его словам, нет необходимости заключать соглашения, которые бы регламентировали фиксацию цен на яйца, как это было сделано в отношении подсолнечного масла и сахара.