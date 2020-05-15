Россияне не смогут увидеть метеорный поток из-за растущей Луны

https://static.news.ru/photo/6956bc52-bada-11ea-b795-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Растущая Луна может заслонить метеорный поток Южные дельта-Аквариды, что сделает его полностью недоступным для наблюдений из России в конце июля, говорится в сообщении пресс-службы Московского планетария.

Известно, что пик активности метеорного потока Южные дельта-Аквариды из созвездия Водолея приходится на 28 и 29 июля. При этом количество «падающих» метеоров порой достигает 16 в час. Тем не менее маловероятно, что россияне смогут увидеть данное природное явление.

В наших широтах наблюдениям может помешать растущая Луна, которая в период максимума метеорного потока минует фазу первой четверти, — пояснили ТАСС в Московском планетарии.

Увидеть звездопад воочию можно в Южном полушарии, добавили в планетарии.

Ранее NEWS.ru писал, что астрономы «потеряли» звезду из карликовой галактики в созвездии Водолея.