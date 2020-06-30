Астрономы «потеряли» звезду из карликовой галактики в созвездии Водолея

https://static.news.ru/photo/705125ea-bac8-11ea-a165-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Крупная звезда в одной из соседних карликовых галактик внезапно исчезла из просторов космоса.

Астрономы предполагают, что пропавшая звезда могла просто «загородиться» от телескопов облаком пыли либо они стали свидетелями её превращения в чёрную дыру, минуя стадию сверхновой.

Столь крупные звёзды обычно становятся источником ярких вспышек сверхновых в конце своего существования. Поэтому исчезновение этого светила стало для нас сюрпризом, — отметил астрофизик Эндрю Аллан.

Учёные обнаружили эту необычную звезду, яркость которой была в 2,5 млн раз выше, чем у Солнца, в карликовой галактике PHL 293B, расположенной в созвездии Водолея на расстоянии 75 млн световых лет от Млечного Пути. В течение восьми лет астрономы наблюдали за ней и пришли к выводу, что этот голубой гигант находился на последних стадиях своего существования. В пользу этого говорили периодические колебания в его яркости, а также резкие изменения в структуре спектра его свечения.

В августе 2019 года звезда неожиданно бесследно исчезла с телескопов. Анализ снимков PHL 293B, которые сделали «Хаббл» и наземные телескопы, показал, что она не просто потускнела или поменяла спектр свечения, а действительно пропала.

Учёные предполагают, что потерянная ими звезда могла, умирая, породить плотное облако из пыли либо она исчерпала все запасы водорода и гелия и превратилась в чёрную дыру напрямую, минуя фазу сверхновой. Ответить на этот вопрос можно будет после завершения строительства гигантского 30-метрового телескопа E-ELT с высокой разрешающей способностью, пишет журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Ранее NEWS.ru писал, что астрономы нашли самую близкую к Земле чёрную дыру. Она находится в звёздной системе HR 6819, которая удалена от нашей планеты на расстояние в одну тысячу световых лет. В Южном полушарии звёзды этой системы можно наблюдать невооружённым глазом. Сама же чёрная дыра абсолютно невидима.