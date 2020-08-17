Россияне назвали главные качества хорошего начальства

https://static.news.ru/photo/1df0cfb6-e11b-11ea-9523-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Специалисты сервиса «Работа.ру» провели опрос, в результате которого выяснилось, какие качества работающие россияне более других ценят в своих начальниках. Примерно треть респондентов (33%) заявили, что главное в руководителе — это его профессионализм.

Кроме того, 29% россиян нравится, когда начальник ответственно относится к своей работе. Также 27% опрошенных назвали важным качеством нацеленность руководителя на достижение результата. Необходимость хорошего отношения к коллективу со стороны начальства отметили 19% респондентов.

Как известно из результатов исследования, 16% россиян ценят руководство за личные качества. Чувство юмора имеет принципиальное значение для 14% опрошенных, а принципиальность — для 9%. Также участникам был предложен вариант «Другое». Выбиравшие эту графу граждане заметили, что не ценят в своих руководителях каких-то конкретных качеств.

Отмечается, что 71% опрошенных чувствуют поддержку со стороны начальства, а 29% — напротив, не ощущают её совсем.

44% участников исследования рассказали, что их руководители имеют привычку выбирать для себя «любимчиков», 19% отметили, что это происходит редко. 4% назвали «любимчиками» себя. А треть респондентов не замечают, чтобы начальство выделяло кого-то из коллектива, передаёт ТАСС.

Исследование проводилось в августе 2020 года. В нём приняли участие более 5 тыс. человек старше 18 лет со всей России.

Как ранее писал NEWS.ru, более половины россиян удовлетворены качеством высшего образования в России. Вместе с тем примерно каждый пятый считает его низким. Таковы итоги опроса, проведённого Фондом «Общественное мнение».