https://static.news.ru/photo/0a0c42c4-7036-11ea-87bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Prabin Ranabhat/Keystone Press Agency/Global Look Press

Минкомсвязи сообщило о запуске нового сервиса на едином портале госуслуг. Теперь россияне могут запросить помощь в возвращении из-за границы через Интернет.

Вся полученная информация будет передаваться в консульские учреждения Министерства иностранных дел, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, ранее член президиума Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян рассказал о ситуации с эвакуацией российских туристов из других стран. По его словам, больше всего людей застряло в Египте.

Согласно последним данным, в России общее число заражённых составляет 1036 человек. За последние сутки выявили 196 случаев, из которых 157 — в Москве. Количество выздоровевших возросло до 45 человек. Умерли три человека. В мире заразились более 538 тысяч. Жертвами болезни стали 24,2 тысячи человек, выздоровели свыше 124 тысяч.