Член президиума Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян рассказал о ситуации с эвакуацией российских туристов из других стран. По его словам, больше всего людей застряло в Египте.
В Хургаде и Шарм-эш-Шейхе находятся около трёх тысяч граждан РФ,
Меньше 100 человек не могут вылететь из экзотических стран, таких как Филиппины, Перу, Колумбия и Боливия.
Наше государство людей не бросит. Приходится думать за них, раз они не подумали о своём возвращении самостоятельно, — подчеркнул он.
Мкртчян отметил, что 95% туристов, выехавших по путёвке, вернулись домой. Проблемы возникают у самостоятельных путешественников и людей, воспользовавшихся услугами иностранных компаний.
Полёты между Россией и ОАЭ были приостановлены в связи с пандемией. Как писал NEWS.ru, власти Эмиратов не разрешили самолёту авиакомпании «Победа» приземлиться в Дубае, хотя полёт был согласован. В итоге борт совершил посадку в Махачкале. Позднее в стране дали российским авиакомпаниям разрешение на вывоз застрявших в стране туристов из РФ.
Согласно последним данным, в России за сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания COVID-19, а общее число заражённых составляет 840 человек. Количество выздоровевших возросло до 38 человек. Умерли два человека. В мире заразились более 472 тысяч. Жертвами болезни стали 21,3 тысячи человек, выздоровели свыше 114 тысяч.
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