https://static.news.ru/photo/0166778a-6f63-11ea-bf31-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tom Weller/dpa/Global Look Press

Член президиума Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян рассказал о ситуации с эвакуацией российских туристов из других стран. По его словам, больше всего людей застряло в Египте.

В Хургаде и Шарм-эш-Шейхе находятся около трёх тысяч граждан РФ, передаёт радио Sputnik. Кроме того, примерно две тысячи россиян не могут покинуть Дубай, так как аэропорт этого города закрылся на сутки раньше, чем говорилось ранее.

Меньше 100 человек не могут вылететь из экзотических стран, таких как Филиппины, Перу, Колумбия и Боливия.

Наше государство людей не бросит. Приходится думать за них, раз они не подумали о своём возвращении самостоятельно, — подчеркнул он.

Мкртчян отметил, что 95% туристов, выехавших по путёвке, вернулись домой. Проблемы возникают у самостоятельных путешественников и людей, воспользовавшихся услугами иностранных компаний.

Полёты между Россией и ОАЭ были приостановлены в связи с пандемией. Как писал NEWS.ru, власти Эмиратов не разрешили самолёту авиакомпании «Победа» приземлиться в Дубае, хотя полёт был согласован. В итоге борт совершил посадку в Махачкале. Позднее в стране дали российским авиакомпаниям разрешение на вывоз застрявших в стране туристов из РФ.

Согласно последним данным, в России за сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания COVID-19, а общее число заражённых составляет 840 человек. Количество выздоровевших возросло до 38 человек. Умерли два человека. В мире заразились более 472 тысяч. Жертвами болезни стали 21,3 тысячи человек, выздоровели свыше 114 тысяч.