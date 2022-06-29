Россиянам вернут деньги за отмененные авиаперелеты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минтранс вернет пассажирам деньги за отмененные авиаперелеты на внутренних рейсах с 24 февраля по 1 июля, а также на международных рейсах — с 24 февраля по 31 октября. Как сообщается на сайте министерства, соответствующие соглашения на сумму 16,9 млрд рублей уже заключены с 20 авиакомпаниями.

Благодаря принятым мерам права пассажиров на вынужденный возврат денег будут реализованы в полном объеме, — подчеркивается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в России подешевели авиабилеты с вылетом на июль, август и сентябрь. Так, у «Аэрофлота» цены на билеты снизились на 20% по сравнению с прошлым годом. Снижению способствуют многочисленные распродажи, организованные авиакомпаниями, которые пытаются выполнить поручение президента и перевезти не менее 100 млн пассажиров за 2022 год.

Самым популярным направлением полёта, кроме Москвы, стал Сочи. Это пока единственный открытый аэропорт в Краснодарском крае. Туда оформляется каждый пятый перелёт. Из зарубежных направлений самой популярной страной является Турция, несмотря на подорожание авиабилетов на 80–120%.