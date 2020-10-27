Путин продлил срок автоматических выплат на первого и второго ребёнка

https://static.news.ru/photo/bd48bac4-1839-11eb-8ad1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Родители в России до 1 марта 2021 года могут не посещать органы социальной защиты и Пенсионного фонда для написания там заявления на ежемесячные выплаты после рождения детей. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.

До указанного срока выплаты на первого и второго ребёнка до трёх лет будут начисляться автоматически. Аналогичное положение действовало в стране с 1 апреля по 1 октября текущего года. Выплаты на первых двух детей до трёх лет продлевались автоматически в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышал двух прожиточных минимумов. После указанного периода для получения поддержки нужно было писать заявление

Однако положение было продлено для ограничения социальных контактов в период коронавирусной пандемии.

Упрощённый порядок выплат на первого или второго ребёнка позволит ограничить контакты и значительно снизить риски заболевания семей с детьми в условиях пандемии, — приводит ТАСС слова вице-спикера Совфеда Галины Кареловой.

Как ранее писал NEWS.ru, Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос об увеличении выплат родителям детей до семи лет пособий по временной нетрудоспособности. Об этом сообщили на сайте Кремля.