Путин поручил изучить вопрос об увеличении больничного родителям

Президент РФ Владимир Путин поручил Кабмину рассмотреть вопрос об увеличении выплате родителям детей до семи лет пособий по временной нетрудоспособности. Об этом сообщили на сайте Кремля.
Рассмотреть вопрос о выплате родителям детей в возрасте до семи лет пособий по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов среднего заработка независимо от продолжительности страхового стажа, — говорится в поручении.
В перечне поручений отмечается, что должен быть определён объём и источник финансового обеспечения такой выплаты. Доклад должен быть представлен до 1 декабря 2020 года.
NEWS.ru сообщал, что размер пособий на детей в 2021 году вырастет до размеров полноценного прожиточного минимума. Как рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб, верхняя планка при выплате пособий составляет 27 тыс. рублей.