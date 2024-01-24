Россиянам рассказали, почему собак нельзя брать на ледяные горки Президент кинологической федерации Голубев: собака может травмироваться на горке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Собак не следует брать с собой на катание с ледяных горок, посоветовал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, передает агентство городских новостей «Москва». По словам эксперта, четвероногий питомец может выбежать на аттракцион вслед за хозяином и получить травму.

Для собаки безопаснее гулять по заснеженному парку или на дрессировочной площадке, а не рядом с активными детьми и взрослыми, которые катаются с горки. Питомец может в порыве игры побежать за домочадцем или случайно оказаться на пути у ребенка, который скатывается на тюбинге. Если на большой скорости даже маленький ребенок врежется в питомца, это может закончиться серьезной травмой для собаки, — сказал Голубев.

Эксперт указал, что животное не ориентируется в пространстве и не контролирует движения, когда съезжает с горки. Он также предупредил, что питомец может легко вылететь из санок, врезаться в ограждение или человека. Кинолог предостерег хозяев и от привязывания к саням необученной собаки. Эксперт предупредил, что даже не получивший травму питомец, может испытать стресс от катания, что проявится в отказе от прогулок или в неподобающем поведении.

Даже если на прогулке все обошлось без травм, воздействие стресса может в будущем сказаться на поведении собаки. Животное может резко менять свое поведение, не слушаться хозяина, громить дом, — заключил Голубев.

Ранее Голубев сообщил, что собаки не могут рассказать о болезненных ощущениях, поэтому хозяин должен обращать внимание на изменения в ее поведении и привычках. По его словам, стоит обращать внимание на все, что нарушает привычный порядок вещей: например, всегда голодный пес отказывается от еды или же спокойное животное начинает проявлять необычную активность.