Кинолог раскрыл неочевидные признаки сильной боли у собаки Кинолог Голубев: отказ собаки от еды и активность могут говорить о болях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Собаки не могут рассказать о болезненных ощущениях, поэтому хозяин должен обращать внимание на изменения в ее поведении и привычках, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. По его словам, стоит обращать внимание на все, что нарушает привычный порядок вещей: например, всегда голодный пес отказывается от еды, или же спокойное животное начинает проявлять необычную активность.

Например, если ваш питомец всегда любил, когда его чешут за ушами, а сейчас остро реагирует на вашу ласку, то это повод обратить внимание на здоровье любимца. Кроме того, собака может начать избегать любых прикосновений, — добавил специалист.

Ранее Голубев рассказал, как выбрать для питомца место в квартире. По словам кинолога, стоит проследить, где чаще всего питомец играет с любимой игрушкой и отдыхает, а потом, чтобы приучить собаку к своему месту, нужно создать положительные ассоциации. Например, можно награждать питомца лакомством, когда он приходит туда, и положить рядом его любимые игрушки.

Ветеринарный врач Евгения Кирнос до этого рассказала, что зимой собакам нужно вовремя укорачивать когти, так как их стачивание замедляется из-за хождения по снегу. Переросшие когти могут вызывать дискомфорт и приводить к травмам.