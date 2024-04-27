Россиянам рассказали, почему лучше отказаться от шашлыка в маринаде Врач Белоусов: аромат маринада не дает понять степень свежести шашлыка

Лучше не покупать замаринованный шашлык, поскольку запах маринада не позволяет определить степень свежести мяса, рассказал РИАМО врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов. По его словам, обычно по упаковке замаринованного шашлыка трудно понять, какое внутри мясо.

Аромат маринада не дает возможности определить, насколько свежее мясо использовалось. Поэтому приобретение готовых кусочков для шашлыка хорошо, если вы уверены в их качестве, — объяснил медик.

Гастроэнтеролог отметил, что при этом такой вариант шашлыка бывает очень удобным, особенно если нет времени на разделку и маринование мяса. В таком случае лучше выбирать определенные части мяса: у свинины — шею, ребра, корейку и вырезку, у курицы — голень, бедро и крылья, а у баранины — заднюю и поясничную часть, ребра и корейку.

Кроме того, чтобы получить качественное мясо, нужно обращаться к мяснику на рынке, подытожил Белоусов.

Ранее врач-диетолог Людмила Денисенко рассказала, что не нужно заедать шашлык белым хлебом или картошкой, чтобы сохранить здоровье кишечника и поджелудочной железы в майские праздники. По ее словам, мясо в сочетании с крахмалом очень плохо действует на печень. Медик отметила, что к шашлыку можно взять гранатовый или томатный соус, так как они помогают перевариванию пищи.