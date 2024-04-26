Россиянам рассказали, с чем правильно сочетать шашлыки Врач Денисенко: шашлыки нельзя сочетать с картошкой и белым хлебом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы сохранить здоровье кишечника и поджелудочной железы в майские праздники, не нужно заедать шашлык белым хлебом или картошкой, рассказала в беседе с KP.RU врач-диетолог Людмила Денисенко. По ее словам, мясо в сочетании с крахмалом очень плохо действует на печень.

Медик отметила, что можно взять гранатовый или томатный соус, так как они помогают перевариванию пищи. Однако лучше сделать такие соусы самостоятельно, поскольку в покупных много крахмала.

Правильные соусы ускоряют обмен веществ, помогая переваривать даже жирное мясо. Но не покупайте готовые соусы с крахмалом (в кетчупе из магазина, например, его полно), — объяснила диетолог.

Денисенко добавила, что перевариванию также помогает любая зелень, так как клетчатка способствует перистальтике. Кроме того, если не хочется есть сырые овощи, можно приготовить собственную овощную икру из запеченных баклажанов, кабачков, перцев, помидоров и лука.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что в майские праздники не стоит чересчур налегать на шашлыки, поскольку переедание грозит гастритом, панкреатитом, вздутием и повреждениями желудочно-кишечного тракта. По ее словам, непереваренное мясо является источником для размножения патогенной микрофлоры.