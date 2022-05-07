Россиянам рассказали о смертельно опасном яде в зелёном картофеле Диетолог Соломатина рассказала о смертельно опасном яде в зелёном картофеле

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Зелёную картошку категорически запрещено употреблять в пищу, заявила NEWS.ru врач-диетолог Елена Соломатина. По её словам, этот продукт крайне опасен для здоровья и может привести к летальным последствиям из-за содержания соланина. Чтобы картофель не зеленел, эксперт посоветовала хранить его в тёмном месте.

Зелёная картошка, которая неправильно хранилась, у неё на свету образуется соланин. От потребления такой картошки лучше отказаться. Нужно правильно хранить картофель в тёмном месте, чтобы он не зеленел, и не давать ему прорастать. Тёплое и светлое место просто убийственно, в такой среде сильно накапливается соланин. Для больных и детей это может явиться смертельным в случае отравления, — рассказала Соломатина.

Ранее диетолог Маргарита Королёва заявила, что не стоит сочетать мясо с такими гарнирами, как картофель и макароны, потому что белковые продукты в сочетании с быстрыми углеводами запускают процесс брожения и нарушают усвоение белка в организме.

Она также порекомендовала россиянам не пить спиртное вместе с газировкой. По словам диетолога, из-за углекислого газа алкогольные калории будут «влетать» в печень, но при этом медленнее метаболизироваться. В связи с чем интоксикация организма и эффект алкогольного опьянения наступят значительно быстрее, отметила специалист.