Диетолог Королёва посоветовала не сочетать мясо с картофелем и макаронами

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Не стоит сочетать мясо с такими гарнирами, как картофель и макароны, потому что белковые продукты в сочетании с быстрыми углеводами запускают процесс брожения и нарушают усвоение белка в организме, заявила диетолог Маргарита Королёва. Она считает, что белковую пищу стоит есть с овощными гарнирами или салатами, пишет «Москва 24».

Источники полноценного белка надо сочетать исключительно с овощными гарнирами, салатами, но не с быстрыми углеводами, к которым относятся, например, макароны из мягких сортов пшеницы и картофель, — заверила Королёва.

Она также порекомендовала россиянам не пить спиртное вместе с газировкой. По словам диетолога, из-за углекислого газа алкогольные калории будут «влетать» в печень, но при этом медленнее метаболизироваться. В связи с чем интоксикация организма и эффект алкогольного опьянения наступят значительно быстрее, отметила специалист.

Ранее Королёва заявила, что голодание является самым вредным способом снизить вес, потому что эффект от такой диеты будет кратковременным, к тому же после воздержания люди обычно набирают дополнительные килограммы. По её словам, худеющим при помощи голодания редко удаётся удержать результат.