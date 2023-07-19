Россиянам рассказали о «правиле двух стен» при угрозе военного удара Эксперт по выживанию Халилов: от прилета ракет надо прятаться в глубине квартиры

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Некоторые люди могут не знать, где находится ближайшее бомбоубежище, поэтому во время угрозы военного удара пытаются укрыться в своем доме, рассказал в беседе с «Радио 1» эксперт по выживанию и безопасности Эдуард Халилов. По его словам, в этом случае необходимо выполнять ряд правил, которые помогут выжить, например, при попадании в дом ракеты или взрыве беспилотника. Одно из них — прятаться нужно в глубине квартиры.

Во время ЧП нужно соблюдать правило двух стен: если в первую стену влетает ракета или беспилотник, то происходит взрыв, вторая стена должна защитить от него. То есть надо в глубине квартиры прятаться. Но в ванной этого делать нельзя, потому что там зеркала, плитка, аэрозоли, эти вещи могут чем-то навредить, — объяснил эксперт.

Он добавил, что в квартире должен быть организован запас еды, воды, медикаментов, заряженных пауэрбанков, теплых вещей. Должна быть газовая горелка, свечи, фонари на каждого члена семьи. А если помещение подвальное, в нем должен быть организован приток свежего воздуха.

Там обязательно должны быть места, где люди могут спать, сидеть, должны быть пути эвакуации. Если основной путь будет заблокирован, то люди окажутся в ловушке. Бомбоубежища есть разных классов, и даже в любом доме магазин или спортзал, который находится в подвальном помещении, может использоваться в качестве бомбоубежища, — подчеркнул специалист.

Ранее стало известно, что специалисты МЧС России прорабатывают правовые механизмы использования любых подземных сооружений для укрытия населения на случай военного конфликта, заявил глава ведомства Александр Куренков. Он также предложил проверить все технические сооружения в России, чтобы оценить их состояние.