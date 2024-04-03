Россиянам рассказали, можно ли разделить земельный участок в ипотеке Депутат Гаврилов: россияне имеют право разделить ипотечный участок земли

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для разделения земельного участка, находящегося в ипотеке, необходимо согласие залогодержателя, если закон прямо запрещает это делать, рассказал NEWS.ru председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Он отметил, что в ряде случаев обращаться к залогодержателю не нужно.

Согласия залогодержателя не требуется в редких случаях: по решению суда; для последующего изъятия образованных участков для государственных или муниципальных нужд; органом местного самоуправления, чтобы образовать земельный участок, на котором находится только самовольная постройка, подлежащая сносу, для его изъятия; для целей, предусмотренных ст. 13 закона об участии в долевом строительстве, при условии, что получать согласие не требует договор залога, — добавил парламентарий.

По его словам, Росреестр может приостановить постановку на кадастровый учет и регистрацию прав на образованные в результате раздела участки, а в дальнейшем отказать в них (п. 5 ч. 1 ст. 26, ч. 1 ст. 27, ч. 4 ст. 53 закона о госрегистрации недвижимости). Собеседник напомнил, что, если гражданин все же произведет регистрацию, залогодержатель может потребовать досрочно исполнить обязательство, обеспеченное ипотекой, и при его неисполнении обратить взыскание на образованные участки.

Основанием к этому может стать то, что фактически произойдет замена предмета залога другим, новым имуществом в результате действий залогодателя в нарушение договора залога (п. 3 ст. 345 ГК РФ), — отметил Гаврилов.

По словам депутата, чтобы получить согласие залогодержателя, нужно направить ему письмо с просьбой одобрить раздел заложенного земельного участка. Документ должен содержать данные исходного земельного участка, позволяющие его идентифицировать (кадастровый номер, адрес, общую площадь и пр.), а также характеристики участков, которые сформируются в результате раздела (количество, планируемая площадь, размещаемые на них иные объекты недвижимости и т. д.).

После раздела участка ипотека как обременение сохраняется в отношении всех образованных в результате него участков, а Росреестр вносит запись об ипотеке одновременно с регистрацией права собственности вновь образованных земельных участков. В то же время вы с залогодержателем можете определить судьбу каждого из вновь образуемых участков, — подытожил Гаврилов.

Ранее эксперт банковского рынка Андрей Бархота рассказал, что накопить на первый взнос по ипотеке можно при помощи вклада или накопительного счета. Он отметил, что размер суммы, которую нужно откладывать ежемесячно, зависит от доходов и желаемых сроков приобретения недвижимости.