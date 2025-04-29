Россиянам рассказали, какой штраф грозит им за майнинг крипты в квартире Эксперт ЖКХ Бондарь: за майнинг в квартире могут оштрафовать на 300 тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Майнинг в квартире чреват штрафом до 300 тысяч рублей и отключением электричества, заявил NEWS.ru эксперт в сфере ЖКХ и общественный деятель Дмитрий Бондарь. Он объяснил, что с ноября 2024-го подобный способ заработка в жилых помещениях запрещен законом.

С ноября 2024 года майнинг в жилых помещениях официально запрещен (ст. 14.2 ФЗ № 259-ФЗ). Если вас уличат в майнинге дома, будьте готовы к серьезным последствиям. Без регистрации в качестве предпринимателя вас могут признать виновным по статье 171 УК РФ и назначить штраф в размере до 300 000 рублей за незаконное предпринимательство. А за самовольное подключение к электросетям по статье 7.19 КоАП РФ могут выписать штраф от 10 до 15 тысяч рублей, — добавил Бондарь.

Собеседник напомнил, что если оборудование станет причиной пожара, по статье 219 УК РФ можно получить ограничение свободы до трех лет. А по решению суда, согласно статье 26 ФЗ №35, квартиру могут вообще отключить от электроснабжения, причем восстановить подключение будет крайне сложно, отметил Бондарь.

К тому же, если ваше потребление превысит 6000 кВт·ч в месяц, придется регистрироваться как ИП и платить налоги.. Резюмируя: запуск майнинг-фермы в квартире — не просто эксперимент. Это потенциальная угроза для окружающих, прямая дорога к штрафам и даже суду, — подытожил Бондарь.

Ранее Бондарь заявил, что при потреблении свыше 6000 киловат-часов в месяц в ходе майнинга в домашних условиях необходимо зарегистрироваться в качестве ИП. По его словам, в противном случае, квартиру или дом могут отключить от электросети.