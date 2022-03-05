Россиянам рассказали, какими цветами можно порадовать женщин на 8 Марта

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Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 5 по 13 марта будет осуществлять только вывозные рейсы из Египта, с 14 марта программа полётов в Египет будет отменена как минимум до 20 мая. Как сообщается на странице авиаперевозчика в соцсети «ВКонтакте», исключением станут иностранные граждане, которые возвращаются в страну проживания.

С 5 по 13 марта 2022 года рейсы из/в Египет будут выполняться с односторонней загрузкой только на вывоз пассажиров из Египта, — говорится в сообщении. Ранее Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям...