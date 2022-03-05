Россиянам рассказали, какими цветами можно порадовать женщин на 8 Марта

Россиянам рассказали, какими цветами можно порадовать женщин на 8 МартаФлорист Сафронова назвала лучшие цветы, которые можно подарить женщинам на 8 Марта
Президент Ассоциации флористов России Валентина Сафронова напомнила мужчинам, желающим удивить свою вторую половинку, что все цветочные компании в этом году хорошо подготовились. В магазинах можно найти ландыши, лилии, гортензии и многие другие цветы. По её словам, тюльпаны могут стать прекрасной альтернативой для тех, кто не хочет покупать дорогостоящие розы.
В этом году в силу всех обстоятельств мне кажется, что стоит дарить традиционные тюльпаны. Во-первых, они разноцветные, во-вторых, самые весенние цветы и дарят настроение. А что касается стоимости — это будет в любом случае дешевле, чем розы. Хотя наши цветочные компании все подготовились очень хорошо, и нет никакого дефицита в цветах. Есть всё — ландыши, лилии, гортензии. А дальше уже — вопрос цены, — отметила эксперт в разговоре с NEWS.ru.
Ранее NEWS.ru представил свой топ подарков на 8 Марта для мамы, девушки, коллеги и подруги. Россиянам предложили приобрести для близких ручной отпариватель, мягкий и уютный текстиль и многое другое.