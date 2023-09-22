Россиянам рассказали, как засудить залившего их квартиру соседа сверху Юрист Соколова: ответчиком по иску из-за залитой квартиры можно указать УК

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Сосед, заливший квартиру снизу, несет ответственность за причиненный ущерб, будь он собственник или арендатор, рассказала NEWS.ru юрист Татьяна Соколова. Причины ЧП могут быть разные, например, соседи забыли закрыть кран, не поменяли старые трубы или установили ненадежный смеситель.

Зафиксируйте событие на фото и видео, обратитесь в аварийно-диспетчерскую службу УК либо ТСЖ. Представители управляющей организации должны прибыть на место и составить акт. Свяжитесь с жильцами верхней квартиры, по возможности установите, кто собственник. Попытайтесь договориться миром, составить письменное соглашение о добровольном возмещении вреда. Возможно, виновники будут согласны выплатить компенсацию, или своими силами организуют и оплатят ремонт, — отметила Соколова.

По ее словам, пострадавшие могут самостоятельно определить размер ущерба, обратиться к специалисту для составления сметы или в экспертную компанию для подготовки досудебного заключения.

Лучше всего, если ответственность владельца квартиры выше застрахована, однако страховка не всегда может полностью покрыть расходы на ремонт и замену мебели и техники, указала юрист. Тогда разницу между суммой ущерба и страховой выплатой должен будет возместить собственник, сообщила Соколова.

На практике в качестве ответчика по судебному иску можно указать управляющую организацию, к иску приложить ходатайство об истребовании сведений о надлежащем ответчике в лице собственника или собственников квартиры по определенному адресу. Если выяснится, что ответчик зарегистрирован в другом регионе, дело может быть передано в другой суд территориально по прописке ответчика, — рассказала она.

Юрист также опровергла сообщения о том, что залившие нижнюю квартиру соседи должны будут возместить моральный вред.

Существует мнение, что залившие нижнюю квартиру соседи должны будут возместить моральный вред. Это заблуждение, моральный вред не будет компенсирован, — предупредила она.

Ранее эксперт по безопасности Елена Приорова рассказала, что залитый водой сетевой фильтр нужно отключить от розетки, вылить воду, высушить и отнести для проверки специалистам. Эксперт предупредила, что «пилот» не следует разбирать без необходимой подготовки.