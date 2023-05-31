Эксперт по безопасности рассказала, что делать с залитой водой розеткой Эксперт по безопасности Приорова: залитой водой розеткой нельзя пользоваться до осмотра специалиста

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Залитый водой сетевой фильтр необходимо отключить от розетки, вылить воду, высушить, а потом отнести специалистам для проверки, рассказала NEWS.ru эксперт по безопасности Елена Приорова. Она объяснила, что жидкость может повредить прибор изнутри. Собеседница подчеркнула, что без необходимой подготовки разбирать «пилот» нельзя.

Если вас залили соседи сверху, и в розетку попала вода, немедленно отключите электропитание. Это обезопасит от удара электрическим током всех, кто находится в помещении. Для этого отключите основной автомат в электрической щитовой. Вызовите электрика. Если вода из розетки попала на пол, уведите подальше маленьких детей, животных, чтобы их обезопасить, — отметила Приорова.

Она напомнила, что вода хорошо проводит ток, а напряжение в сети — 220 вольт, и этого достаточно для получения электротравмы. Собеседница добавила, что даже при отключенном электропитании нельзя прикасаться к мокрым устройствам или проводам, так как это может вызвать удар током.

Эксперт по безопасности Павел Лосевский ранее рассказал, что принятие ванны может быть опасно для людей с хроническими заболеваниями, которые могут спровоцировать потерю сознания от перепада температуры. Помимо того, в зоне риска находятся люди с высоким давлением и эпилепсией. Также он подчеркнул, что в ванную лучше не ложиться уставшим и выпившим людям.