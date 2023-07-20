Россиянам рассказали, как выглядит смертельно опасный картофель Технолог Горенкова заявила, что проросшим и зеленым картофелем можно отравиться насмерть

Фото: shutterstock.com

Зеленый и проросший картофель есть нельзя, рассказала NEWS.ru специалист лаборатории Центра оценки качества зерна Оксана Горенкова. Эксперт отметила, что перед приготовлением нужно срезать проросшие и позеленевшие части плодов из-за повышенного содержания опасного для человека алкалоида соланина.

Никогда не ешьте проросший или зеленый картофель, всегда срезайте проросшие или позеленевшие части. Зеленый цвет и проросшие ростки свидетельствуют о присутствии повышенного содержания алкалоида картофеля, соланина, который представляет серьезную опасность для человека. Отравление картофелем с повышенным содержанием соланина встречается весьма часто и имеет разную степень тяжести — от легкого недомогания до инвалидности и даже летального исхода, — подчеркнула Горенкова.

Ранее технолог Ольга Шнитцер рассказала NEWS.ru, что гречневую крупу, продаваемую в магазине, необходимо выбирать только в прозрачной и герметичной упаковке. Эксперт объяснила, что у покупателя должна быть возможность оценить внешний вид товара и выяснить, есть ли там посторонние примеси или насекомые.

Собеседница подчеркнула, что непропаренная гречка — это гречневая ядрица, имеющая кремовый цвет с желтоватым или зеленоватым оттенком, полезных веществ в ней больше, потому что ее не подвергают термической обработке, но вкусовые качества такой крупы довольно специфические и придутся по вкусу не всем. По ее словам, такая крупа дороже и срок хранения у нее меньше.