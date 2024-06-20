Россиянам рассказали, как выбрать самую надежную входную дверь в квартиру Эксперт Васильев: входную дверь лучше выбирать из стали холодной прокатки

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Входную дверь для квартиры лучше выбирать из стали холодной прокатки, особенно толщиной в два-три миллиметра для надежной защиты от злоумышленников, рассказал NEWS.ru строительный эксперт Федор Васильев. Он отметил, что нельзя забывать и о прочности петель.

Лучше всего с точки зрения прочности проявила себя сталь холодной прокатки. Дверное полотно, изготовленное из листа 2-3 мм, обеспечит надежную защиту от злоумышленников. Без качественных петель и хорошего замка даже самая прочная дверь очень уязвима. Замок нужно выбирать исходя из класса взломостойкости: этот показатель должен быть не ниже трех-четырех единиц, — подчеркнул Васильев.

Он напомнил, что дверь лучше приобретать с резиновыми уплотнителями, так как они, по сравнению с полиуретановыми или силиконовыми, прослужат дольше и лучше защитят от шума. Эксперт добавил, что контуров уплотнения должно быть несколько.

В соотношении цена — качество оптимальными материалами считаются пенополиуретан, минеральная вата и пеноплекс. Улучшить звуко- и теплоизолирующие свойства двери можно за счет дополнительного декора: например, установить на дверь МДФ-панели. Следуя этим рекомендациям, вы сможете выбрать идеальную входную дверь, которая позволит снизить теплопотери и убрать посторонние запахи и много лет будет надежно защищать ваш дом, — подытожил специалист.

Ранее Васильев рассказал, что крупные предметы, иголки и монеты, на большой скорости попавшие в пылесос, могут вывести из строя важные части механизма. По его словам, также не стоит убирать пылесосом воду. Эксперт подчеркнул, что перед уборкой лучше убедиться, нет ли на полу крупных предметов.