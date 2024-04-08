Россиянам рассказали, как успешно пройти любое собеседование Психолог Мишина: на собеседовании нельзя плохо отзываться о прошлом месте работы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На любом собеседовании лучше не отзываться плохо о предыдущем месте работы, а также не стоит раскрывать коммерческую информацию о бывших руководителях, рассказала NEWS.ru психолог Наталия Мишина. Она подчеркнула: лучше проявить интерес к новой должности и расспросить о корпоративных правилах и ценностях.

Проявляйте интерес к потребностям работодателя. Спрашивайте о корпоративных правилах и ценностях. Не говорите, что у вас есть опыт, если его нет. Не преувеличивайте заслуги на предыдущей работы. Не отзывайтесь плохо о прошлом месте работы. Работодатель все это примерит на себя и увидит в вас «проблемного» сотрудника, — отметила Мишина.

На собеседовании стоит демонстрировать гибкость в коммуникации. По ее словам, работодатели часто избегают конфликтов и не хотят связываться с подобными сотрудниками, добавила эксперт.

Расскажите в самопрезентации о том, что вы в любой ситуации можете договорится с коллегами или клиентами и найти решение. Думайте быстро и будьте конкретными. Ценность времени растет, покажите, что вы можете принимать решения и действовать быстро. Не говорите исключительно о деньгах. Работодателям не нравятся сотрудники, замотивированные на работу исключительно деньгами, — заявила Мишина.



Психолог напомнила, что если вас просят «слить» коммерческую информацию о предыдущем месте работы, то, скорее всего, это проверка. Делясь подобными данными, человек становится небезопасным кандидатом, добавила она.

В ответ на подобный вопрос, сошлитесь на соглашение о конфиденциальности с предыдущего места работы и на то, что вы ответственно храните все, что вам доверили, — подытожила Мишина.

Ранее психиатр Виктория Читлова предупредила, что, если у человека в депрессии от двух недель и дольше наблюдается плохое настроение, нарушение аппетита и расстройство сна, ему требуется помощь врача. Она отметила, что замедление мыслительной деятельности и забывчивость также являются опасными симптомами.