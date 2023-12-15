Россиянам рассказали, как правильно установить и закрепить живую елку Строительный эксперт Васильев: новогоднюю ель нужно хранить в сарае и на балконе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новогоднюю ель для дома лучше покупать не выше 1,5 метра, если планируется фиксация пластиковой подставкой, и устанавливать ее подальше от батарей и теплых полов, рассказал NEWS.ru строительный эксперт Федор Васильев. Он отметил, что дерево после приобретения стоит хранить в прохладном месте — в гараже, сарае или на балконе.

По его словам, традиционным приспособлением для фиксации ели является крестовина. Васильев объяснил, что для максимальной надежности длина брусьев должна составлять примерно треть от высоты дерева.

Традиционный вариант — это крестовина. Её можно сделать самому из деревянных брусьев либо приобрести. Чтобы ёлка уверенно стояла в подставке, длина брусков должна составлять примерно 1/3 от высоты ёлки. Чем габаритнее дерево, тем длиннее и толще распорки, — подчеркнул Васильев.

Собеседник добавил, что круглые пластиковые подставки подойдут, если высота дерева не превысит 1,5 метра. Васильев объяснил, что данный способ хорош тем, что в емкость можно залить воду, так необходимую новогоднему дереву (до 10 литров в день).

В последнее время стали популярны круглые пластиковые подставки, где ствол ёлки фиксируется тремя массивными болтами. Держат они довольно хорошо, но ель не должна быть выше 1,5 метра. В ёмкость можно залить воду, однако объем предусмотрен крайне небольшой, — подытожил Васильев.

Ранее ветеринар Михаил Шеляков рассказал, что отбить у кошек желание прыгать на елку или повалить новогоднее дерево может мандариновый аромат или предметы, вызывающие у четвероногого страх. Он отметил, что в роли пугала может выступить пылесос. По его словам, специальные средства можно найти в зоомагазинах.