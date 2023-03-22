Россиянам рассказали, как подружить живущих в одной квартире собаку и кошку Ветеринар Галкин: собака и кошка должны принюхаться друг к другу, чтобы подружиться

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Для того чтобы собака и кошка, живущие в одном доме, смогли подружиться, перед встречей их необходимо познакомить с запахами друг друга, рассказал в беседе с NEWS.ru ветеринар Богдан Галкин. При этом он подчеркнул, что само знакомство должно проходить под присмотром хозяина. Кроме этого, каждый питомец должен иметь свое личное пространство в доме.

Подружить кошку и собаку, живущих в одной квартире или доме, можно. В идеале лучше заранее дать собаке и кошке узнать запахи друг друга перед непосредственным знакомством (за счет запахов игрушек, подстилки и т. д.). Владелец должен присутствовать при знакомстве и держать общение под своим контролем. У каждого из питомцев должно быть свое личное место, куда другой не имеет доступа, — отметил ветеринар.

По его словам, чтобы не возникало конфликтов, котенка и щенка можно завести одновременно. При этом знакомство и первые дни совместного проживания должны также проходить под присмотром хозяина, а сами питомцы должны быть привиты, добавил Галкин. Если же стоит цель познакомить взрослую собаку с котенком, то котенка лучше держать в своих руках, чтобы собака не смогла его травмировать.

Знакомить взрослую собаку с котенком сразу нельзя, в идеале за несколько дней до встречи нужно дать ей понюхать его запах, а уже после — познакомиться. Лучше, чтобы котенка держал на руках владелец, собака может ненамеренно травмировать его (в игре, например). Хозяин должен выделить для котенка отдельное место, куда собака не имеет доступа, — уточнил ветеринар.

При этом взрослую кошку насильно знакомить с новым щенком не нужно, считает он. По словам Галкина, она сама будет узнавать его, когда будет готова. Появление нового животного в доме — стресс, кошке нужно время, чтобы пережить его и привыкнуть к собаке, утверждает специалист.

Накануне стало известно, что двое полицейских пострадали, пытаясь разнять драку служебной собаки и кота в подмосковном Дмитрове. Два сержанта с овчаркой сопровождали в участок подозреваемых. Когда задержанных вывели из подъезда, их уже поджидал кот, который отвлек внимание служебной собаки на себя, и началась драка. Пострадали все, кроме подозреваемых. Покусанным и поцарапанным силовикам пришлось обращаться в больницу.