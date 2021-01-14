Россиянам рассказали, как официально побывать в отпуске 45 дней за год

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Отпускные дни можно распределить в 2021 году грамотно и отдохнуть в два раза дольше. Для этого нужно воспользоваться особым методом и распорядиться официальными выходными, приуроченными к государственным праздникам.

Если взять 18 дней отпуска и присоединить к ним официальные смежные праздничные выходные, то отдохнуть можно будет 45 дней, считают специалисты туристического сервиса OneTwoTrip.

К трём февральским выходным с 21-го по 23-е число надо добавить рабочие дни с 24 по 26 февраля — это уже обеспечит восемь дней отдыха. В марте праздники с 6-го по 8-е число можно продлить до девяти дней, взяв отпуск с 9 по 12 марта.

В мае отпуск можно организовать на целых 10 дней, оформив всего четыре дня с 4-го по 7-е число между официальными выходными.

В июне есть возможность отдохнуть девять дней, если добавить ко Дню России дни с 15-го по 18-е число. В ноябре также можно будет отдохнуть девять дней, взяв отпуск с 1-го по 3-е число и присоединив его к выходным с 4 по 7 ноября.

Дополнительным плюсом станет то, что билеты на самолёты и поезда за несколько дней до официальных выходных или пару дней после их окончания обычно выгоднее, чем в сами праздничные дни, когда высокий спрос провоцирует повышение цен.

Ранее NEWS.ru сообщал, что возвращение в рабочий процесс после новогодних праздников должно быть плавным — не стоит первый день на работе начинать с решения важных дел, их лучше отложить на вторую половину дня.