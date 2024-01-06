Россиянам рассказали, как настроиться на работу после новогодних праздников Психолог посоветовала вспомнить хорошее о работе, чтобы влиться в трудовые будни

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Чтобы настроиться на работу после продолжительных новогодних праздников, необходимо плавно вернуться в прежний режим сна, а также вспомнить о положительных моментах на работе, таким советом поделилась в беседе с NEWS.ru психолог Наталья Наумова. Также важно, чтобы первая рабочая неделя была насыщена яркими событиями, которые не связаны с профессиональной деятельностью, отметила она.

Чтобы хорошо настроиться на работу после долгих новогодних праздников, важно за три дня до их окончания постараться плавно вернуться в прежний режим сна. <...> Важно вспомнить что-то хорошее, что есть на работе. Возможно, там есть хорошие люди, приятные коллеги, — рекомендовала эксперт.

Наумова отметила, что встречи с друзьями, театры, кинотеатры, спортивные мероприятия, встречи с родственниками, время на себя и на хобби станут хорошим вариантом времяпрепровождения в первую рабочую неделю. Кроме того, эксперт отметила важность понимания, что праздники позади, и призвала сильно не расстраиваться.

Ранее спортивный тренер Мария Волынкина призвала россиян выполнять в новогодние праздники физические упражнения. По ее словам, особенно эффективными являются приседания, махи ногами, разведение гантелей в стороны, а также комплекс для спины и пресса.