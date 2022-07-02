Россиянам рассказали, как лечить ожоги на дому без последствий для здоровья Пластический хирург Иншаков рассказал, как лечить ожоги на дому без последствий для здоровья

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Пластический хирург Юрий Иншаков в разговоре с NEWS.ru объяснил, сколько степеней ожогов существует и каким образом их лучше всего лечить. Врач отметил, что и народная медицина в отношении ожогов работает вполне эффективно.

Скажу сразу, что степеней ожогов есть 4. 1-я и 2-я не такие страшные, как 3-я и 4-я, в случае которых требуется неотлагательная госпитализация. Вообще, ожог — болячка непростая, и я настоятельно рекомендую обращаться к врачу при любом из них. Также отмечу, что при самостоятельном лечении можно запустить довольно неприятные процессы и мучиться потом с этим довольно продолжительное время, — заявил Иншаков.

Также эксперт отметил несколько средств для облегчения ожоговых симптомов при лечении на дому.

Если все же говорить о лечении на дому или снятии симптомов, то тут народная мудрость не так и не права. От ожогов хорошо помогают специализированные кремы и различные гели, например из алое. Также отлично помогают сметана с кефиром, так как обладают набором полезных свойств, которые и не допускают дальнейшего распространения ожога по коже. Также отдельно рекомендую, при условии, что это именно солнечный ожог, несколько дней принимать обыкновенный аспирин, — отметил Иншаков.

Ранее дерматовенеролог Ольга Быханова заявила, что больше всего в жаркую погоду человек может пострадать от насекомых, так как их укусы могут вызвать аллергические реакции, а также различные жуки часто становятся переносчиками опасных заболеваний. При этом на втором по опасности месте расположились растения, которые при взаимодействии с ультрафиолетовыми лучами могут вызвать сильные ожоги, например борщевик.